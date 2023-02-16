Международный турнир по кикбоксингу с участием россиян пройдет в Минске

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Международные соревнования по профессиональному кикбоксингу "ФКР ПРО 3" состоятся в Минске 17 февраля.

В программе турнира 11 поединков с участием сильнейших представителей кикбоксинга из России, Беларуси, Бразилии, Казахстана, Армении и Ирана. В главном бою встретятся многократные чемпионы мира белорус Петр Романкевич и бразилец Сауло Кавалари.

"ФКР ПРО" 3 - значимый турнир для популяризации нашего вида спорта. Мы увидим поединки легенд, известных спортсменов и бойцов, которые сформировали свою аудиторию среди молодежи, это важно для популяризации спорта. Главная задача, которую мы ставим перед собой - возрождение любительского и профессионального кикбоксинга", - заявил председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков.

Член совета Лев Мазараки отметил, что "в кикбоксинге Россия занимает лидирующую позицию в мире".

"В Минске состоится самый ожидаемый бой профессионалов - сражение многократного чемпиона мира Сергея Пономарева, входящего в топ-5 ведущих бойцов по версии Combat Press и Beyond Kick и бойца промоушена One Championship Ислама Муртазаева. В соглавном бою пройдет реванш 120-килограммового бразильца Фернандо Родригеса против успешно выступающего в кикбоксинге, боксе, кулачных боях и муай-тай Гаджи Наврузова. В основном бою бразильцу Сауло Кавалари будет противостоять минчанин Петр Романкевич", - сказал Мазараки.

"С интересом буду наблюдать за противостоянием бразильской и российско-белорусской школ. Уверен - наши ребята не подведут", - подчеркнул он.

Отмечается, что турнир даст старт суперсерии 2023 года.