"Ак Барс" выиграл пятый матч подряд в КХЛ
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" нанесли поражение владивостокскому "Адмиралу" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Результат игры - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу "Ак Барса".
Авторы голов - Илья Сафонов (28 минута), Дмитрий Кагарлицкий (53), Александр Радулов (59).
Для "Ак Барса" эта победа стала пятой подряд в КХЛ. Команда лидирует в Восточной конференции, гарантировав себе место в плей-офф - 85 очков в 64 встречах. "Адмирал" - на шестой строчке в этой же конференции 77 баллов в 64 матчах.