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"Ак Барс" выиграл пятый матч подряд в КХЛ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" нанесли поражение владивостокскому "Адмиралу" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат игры - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу "Ак Барса".

Авторы голов - Илья Сафонов (28 минута), Дмитрий Кагарлицкий (53), Александр Радулов (59).

Для "Ак Барса" эта победа стала пятой подряд в КХЛ. Команда лидирует в Восточной конференции, гарантировав себе место в плей-офф - 85 очков в 64 встречах. "Адмирал" - на шестой строчке в этой же конференции 77 баллов в 64 матчах.

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