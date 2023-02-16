"Барселона" и МЮ сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты испанской "Барселоны" в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы сыграли вничью с соперниками из английского "Манчестер Юнайтед".
Поединок, состоявшийся в четверг в Барселоне, завершился со счетом 2:2. За хозяев мячи забили Маркос Алонсо (50 мин) и Рафинья (76). За гостей отличился Маркус Рашфорд (53). Также автогол на счету защитника "Барсы" Жюля Кунде (59).
Ответная встреча между командами состоится в Манчестере 23 февраля.
Результаты других матчей игрового дня:
"Шахтер" (Украина) - "Ренн" (Франция) - 2:1
"Аякс" (Нидерланды) - Унион" (Германия) - 0:0
"Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - "Рома" (Италия) - 1:0
Финал Лиги Европы-2022/2023 состоится 31 мая в Будапеште (Венгрия).