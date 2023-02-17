Футболист "Спартака" Виталий Шитов перешел в петербургскую "Звезду"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник "Спартака" Виталий Шитов продолжит карьеру в петербургской "Звезде", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Арендное соглашение будет действовать до 11 июня этого года.

На счету 19-летнего футболиста два матча в основной команде "Спартака" в этом сезоне.

Команда "Звезда" представляет Вторую лигу, третий по значимости футбольный дивизион в России. Ее тренирует бывший капитан "Спартака" и чемпион России в его составе Дмитрий Комбаров.