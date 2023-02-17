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Вратарь "Локомотива" Худяков заявил об интересе к нему немецкого клуба

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Голкипер московского "Локомотив" Даниил Худяков сообщил, что интерес к нему проявлял футбольный клуб из Германии.

"Разговоры о том, что за мной следят, до меня доходят. Знаю, что с агентом общались, но что дальше - не в курсе. Названия клубов не скажу", - приводит слова Худякова "Спорт-Экспресс".

По словам 19-летнего футболиста, речь идет о команде из Германии.

Воспитанник "Локомотива" Худяков играет за основную команду клуба с сезона-2021/22.

футбол Даниил Худяков
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