Россиян пригласили на Игры среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Министерство спорта России сообщило о приглашении российской делегации принять участие в Играх АЛБА, в которых традиционно выступают представители стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Не сомневаюсь, что Игры АЛБА с российским участием придадут новый импульс динамичному развитию спортивного взаимодействия между нашими странами", - заявил министр спорта Олег Матыцин, слова которого приводит пресс-служба Минспорта.

Приглашение было озвучено в ходе рабочей встречи Матыцина с министром народной власти по делам молодежи и спорта Венесуэлы, вице-президентом по вопросам развития общественного и территориального развития Мервином Энрике Мальдонадо Урданета.

В свою очередь, Матыцин пригласил спортивные делегации Венесуэлы к участию в спортивных соревнованиях в России.

V Боливарианские Игры пройдут в период с 21 по 29 апреля. Они включат соревнования по 35 видам спорта, ожидается участие порядка 3500 спортсменов из 11 стран. В 2023 году впервые игры пройдут в открытом формате с приглашением российской сборной команды.