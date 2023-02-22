Дзюба выйдет в стартовом составе "Локомотива" на матч против "Спартака"

11 россиян вошли в стартовый состав "Спартака"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий Артем Дзюба попал в стартовый состав "Локомотива" на первый матч 1/4 финала Пути РПЛ розыгрыша Кубка России по футболу.

Полностью состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Иван Кузьмичев, Станислав Магкеев, Игорь Смольников, Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Даниил Куликов, Сергей Пиняев, Франсуа Камано, Артем Дзюба.

Стартовый состав "Спартака": Александр Максименко, Никита Чернов, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский, Павел Мелешин.

Игра пройдет на стадионе "Локомотива" в среду и стартует в 20:00 мск.

Воспитанник "Спартака" Дзюба проведет первый официальный матч за "Локомотив", контракт с которым до окончания этого сезона он подписал в начале февраля. Одновременно с Дзюбой, который четыре раза стал чемпионом России в составе "Зенита", в "Локомотив" перешел бывший его защитник и трехкратный чемпион России (также в составе "Зенита") Игорь Смольников.