"Спартак" победил "Локомотив" в матче Кубка России по футболу

Фото: Григорий Дукор/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл столичный "Локомотив" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Игра на стадионе "Локомотива" завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победу "Спартаку" принес точный удар Данилы Пруцева на 16-й минуте.

На 78-й минуте арбитр, использовав систему видеоповтора, не засчитал гол игрока "Локомотива" Станислава Магкеева.

В составе "Локомотива" дебютировал Артем Дзюба - воспитанник "Спартака". Также за железнодорожников впервые сыграли Илья Лантратов, Максим Глушенков и Сергей Пиняев, перешедшие в клуб в зимнее трансферное окно. Первый матч после возвращения в "Локомотив" провел и воспитанник клуба Игорь Смольников. Томаш Тавареш сыграл первый официальный матч в форме "Спартака".

Ответный матч состоится 27 февраля на стадионе "Спартака".

В текущем сезоне Кубок России проходит по обновленному регламенту - команды в плей-офф разделены на Путь РПЛ и Путь регионов. Победители четвертьфиналов Пути РПЛ выходят в полуфинал, проигравшие команды опускаются в Путь регионов, где встретятся с победителями первого этапа 1/4 финала региональной подгруппы. В финале Кубка России, который состоится в июне, встретятся победители Пути РПЛ и Пути регионов.

Действующим обладателем Кубка является "Спартак".