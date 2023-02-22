Поиск

"Спартак" победил "Локомотив" в матче Кубка России по футболу

"Спартак" победил "Локомотив" в матче Кубка России по футболу
Фото: Григорий Дукор/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл столичный "Локомотив" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Игра на стадионе "Локомотива" завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победу "Спартаку" принес точный удар Данилы Пруцева на 16-й минуте.

СпортДзюба выйдет в стартовом составе "Локомотива" на матч против "Спартака"Читать подробнее

На 78-й минуте арбитр, использовав систему видеоповтора, не засчитал гол игрока "Локомотива" Станислава Магкеева.

В составе "Локомотива" дебютировал Артем Дзюба - воспитанник "Спартака". Также за железнодорожников впервые сыграли Илья Лантратов, Максим Глушенков и Сергей Пиняев, перешедшие в клуб в зимнее трансферное окно. Первый матч после возвращения в "Локомотив" провел и воспитанник клуба Игорь Смольников. Томаш Тавареш сыграл первый официальный матч в форме "Спартака".

Ответный матч состоится 27 февраля на стадионе "Спартака".

В текущем сезоне Кубок России проходит по обновленному регламенту - команды в плей-офф разделены на Путь РПЛ и Путь регионов. Победители четвертьфиналов Пути РПЛ выходят в полуфинал, проигравшие команды опускаются в Путь регионов, где встретятся с победителями первого этапа 1/4 финала региональной подгруппы. В финале Кубка России, который состоится в июне, встретятся победители Пути РПЛ и Пути регионов.

Действующим обладателем Кубка является "Спартак".

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дзюба выйдет в стартовом составе "Локомотива" на матч против "Спартака"

Илья Геркус 1 марта покинет пост президента ФК "Торпедо"

ISU оспорил в CAS решение РУСАДА по Валиевой

ISU оспорил в CAS решение РУСАДА по Валиевой

МОК заявил об отсутствии планов отменять санкции против РФ и Белоруссии

МОК заявил об отсутствии планов отменять санкции против РФ и Белоруссии

Решение о переходе Федерации шахмат России в Азию будет принято 28 февраля

Призер ОИ Гаджимагомедов выиграл второй бой на профессиональном ринге

Сборной России по футболу предложили сыграть с Ираком

ВАДА пожаловалось в CAS на решение РУСАДА по делу Валиевой

ВАДА пожаловалось в CAS на решение РУСАДА по делу Валиевой

Гол Головина помог "Монако" обыграть "Брест" в чемпионате Франции

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Роттердаме

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });