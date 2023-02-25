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Скончался 19-летний воспитанник екатеринбургского "Урала"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Вратарь екатеринбургского "Урала" Давыд Алексеев скоропостижно скончался в возрасте 19 лет, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Минувшей ночью погиб девятнадцатилетний голкипер Давыд Алексеев. Он является нашим местным воспитанником. Молодой вратарь выступал за "Урал-2" и за нашу молодёжную команду. В 2021 году Давыд был на сборах с основным составом и даже принял участие в товарищеских матчах. Весь наш клуб скорбит в связи с этим трагическим событием. Соболезнуем всем друзьям и близким Давыда", - говорится в сообщении.

Российский футбольный союз также выразил соболезнования родным и близким игрока.

футбол Урал
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