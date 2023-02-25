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Роналду оформил хет-трик в матче за "Аль-Наср"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Португальский нападающий клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду принес команде победу над командой "Дамк" в 18-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Роналду отличился на 18-й (с пенальти), 23-й и 44-й минутах.

"Аль-Наср" набрал 43 очка и лидирует в турнирной таблице. "Дамк" – на седьмом месте, 22 балла.

Роналду подписал контракт с "Аль-Наср" в декабре 2022 года. Он провел за эту команду пять матчей, в которых забил восемь голов. В частности, в игре против "Аль-Вехда" (9 февраля) провел четыре гола

футбол Криштиану Роналду
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