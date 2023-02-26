Шведский легкоатлет Дюплантис установил новый рекорд мира в прыжках с шестом

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион 2020 года в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд, сообщает "Чемпионат".

Отмечается, что новое достижение, установленное на турнире Мирового тура в помещении во французском Клермоне, теперь составляет 6,22 метра. Дюплантис превзошёл собственный рекорд, установленный на чемпионате мира в Юджине (США) в июле прошлого года, на 1 сантиметр.

Ранее лучшим результатом Дюплантиса на турнирах в помещениях была высота в 6 метров 20 сантиметров.