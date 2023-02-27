"Нижний Новгород" обыграл "Звезду" в плей-офф Кубка России по футболу

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Нижнего Новгорода" со счетом 2:0 обыграли петербургскую "Звезду" в матче 1/4 финала Пути регионов розыгрыша Кубка России.

На 34-й минуте встречи в Санкт-Петербурге гол провел Никита Каккоев, на 64-й отличился Даниил Корнюшин.

В матче следующего этапа "Нижний Новгород" встретится с командой, уступившей в 1/4 финала Пути РПЛ. "Звезда" (представляет Вторую лигу, третий по значимости дивизион российского футбола) покидает турнир.

В текущем сезоне Кубок России проходит по обновленному регламенту - команды в плей-офф разделены на Путь РПЛ и Путь регионов. Победители четвертьфиналов Пути РПЛ выходят в полуфинал, проигравшие команды опускаются в Путь регионов, где встретятся с победителями первого этапа 1/4 финала региональной подгруппы. В финале Кубка России, который состоится в июне, встретятся победители Пути РПЛ и Пути регионов.

Действующим обладателем Кубка является московский "Спартак".