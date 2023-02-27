Вячеслав Дацик проведет бой с экс-соперником Емельяненко-младшего

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проведет поединок с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом, сообщили организаторы турнира Ural FC 2 в Самаре.

Бой возглавит турнир, запланированный на 25 марта. Шоу пройдет на арене самарского СКК "Дворец Спорта имени В.Высоцкого".

Поединок представителей тяжелого веса пройдет по правилам К-1 и будет состоять из трех раундов по три минуты.

"Любое появление Дацика в ринге или октагоне - это большое событие для российских единоборств. Сейчас у Вячеслава будет возможность вспомнить о своем опыте выступлений в кикбоксинге, о котором он так любит говорить. Противостоять Дацику будет очень непростой и хорошо известный российской публике соперник", - заявил генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин.

По мнению Габдуллина, соперники – "совершенно разные по конституции бойцы, но объединяет их одно — наличие пушечного удара и желание зарубиться".

"Поэтому я на 100% уверен, что нас ожидает зрелищное противостояние, по итогам которого зрители останутся в восторге. И хочу посоветовать болельщикам ни на секунду не отвлекаться — такое противостояние может завершиться в любой момент ярким нокаутом", - заявил он.

Дацик начинал свою карьеру как боец смешанных единоборств, позднее переключился на кикбоксинг. Последний бой "Рыжего Тарзана" в К-1 прошел в 2019 году, когда россиянин в поединке по правилам TNA уступил французскому кикбоксеру Жерому ле Банне. После этого Дацик переключился на профессиональный бокс.

Джеронимо Дос Сантос провел 69 боев в ММА, одержал 44 победы. Среди его соперников были, в частности, россияне Александр Емельяненко, Иван Штырков, Виталий Минаков, Сергей Харитонов, Антон Вязигин, Адам Богатырев, Олег Попов.

Программа турнира

В главном карде шоу 25 марта в Самаре непобежденный россиянин Алибег Расулов в поединке по правилам ММА в полусреднем весе встретится с идущим на серии из девяти побед подряд Эдилом Эсенгуловым из Кыргызстана.

Также в рамках турнира Ural FC 2 свои поединки проведут и самарские тяжеловесы Шамиль Абасов и Рамис Терегулов. Чемпион мира, Европы и России по кикбоксингу, мастер спорта международного класса по кикбоксингу и мастер спорта по ММА Шамиль Абасов проведет поединок по правилам К-1 в ММА-перчатках против мастера спорта по кикбоксингу и боксу россиянина Алексея Голуба, также известного по выступлениям на голых кулаках.

Многократный чемпион мира по ММА и панкратиону Рамис Терегулов встретится с чемпионом мира по кикбоксингу Муродбеком Азимовым из Узбекистана. Этот поединок в тяжелом весе пройдет по правилам ММА.

Всего на турнире Ural FC 2 состоится пятнадцать поединков, шесть из которых пройдут по правилам К-1 и девять — по смешанным боевым единоборствам. В турнире примут участие ведущие спортсмены из России, Бразилии, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии и других стран.