Чемпион России по футболу Жо завершил карьеру

Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Бразильский нападающий Жо завершил выступления в профессиональном спорте, сообщает пресс-служба ЦСКА, цвета которого 35-летний футболист защищал на клубном уровне.

"Выступая за красно-синих, Жо стал чемпионом России, завоевал по два Кубка и Суперкубка России и влюбил в себя армейских болельщиков!" - говорится в сообщении.

Жо перешел в ЦСКА в 2006 году из бразильского "Коринтианса". В 2008 году продолжил карьеру в английском "Манчестер Сити". Играл также, в частности, за английский "Эвертон", турецкий "Галатасарай", бразильские "Интернасьонал", "Атлетико Минейро". Защищал цвета сборной Бразилии.

Жо – двукратный чемпион Бразилии, обладатель Кубка Либертадорес, Кубка Англии.