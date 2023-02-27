"Урал" обыграл "Ростов" и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Урала" (Екатеринбург) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ розыгрыша Кубка России обыграли соперников из "Ростова" (Ростов-на-Дону).

Матч, состоявшийся в понедельник в Екатеринбурге, завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, у которых отличились Андрей Егорычев (27 мин) и Рай Влут (88, пенальти). За гостей мяч забил Максим Осипенко (82, пенальти).

Первый поединок, который прошел в Ростове-на-Дону 22 февраля, завершился вничью 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч в полуфинал Пути РПЛ вышел "Урал".

"Ростов" продолжит бороться за трофей в нижней части сетки, во втором этапе четвертьфинала Пути регионов, куда уже прошли "Зенит" (Санкт-Петербург), "Пари Нижний Новгород", "Ахмат" (Грозный) и "Акрон" (Тольятти).