Степанова выиграла гонку в соревнованиях по лыжам "Чемпионские высоты"
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка по лыжам Вероника Степанова стала победительницей гонки свободным стилем на 10 км в соревнованиях "Чемпионские высоты" в Архангельской области.
Дистанцию спортсменка преодолела за 28 минут 24,6 секунды.
Второе место с отставанием от победительницы в 24,6 секунды заняла олимпийская чемпионка Наталья Непряева. Третьей стала Анастасия Кулешова (+35,8).
Гонка проходила с раздельным стартом.