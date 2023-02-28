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Степанова выиграла гонку в соревнованиях по лыжам "Чемпионские высоты"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка по лыжам Вероника Степанова стала победительницей гонки свободным стилем на 10 км в соревнованиях "Чемпионские высоты" в Архангельской области.

Дистанцию спортсменка преодолела за 28 минут 24,6 секунды.

Второе место с отставанием от победительницы в 24,6 секунды заняла олимпийская чемпионка Наталья Непряева. Третьей стала Анастасия Кулешова (+35,8).

Гонка проходила с раздельным стартом.

лыжные гонки Вероника Степанова
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