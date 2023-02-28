Федерация шахмат России включена в состав Азиатской шахматной федерации

Фото: Imago/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Делегаты Континентальной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (АШФ) проголосовали за включение Федерации шахмат России в состав АШФ, сообщает пресс-служба ФШР.

"За вступление ФШР в АШФ проголосовало 29 делегатов, против - 1, воздержались - 6. Переход состоится 1 мая 2023 года", - говорится в сообщении.

Континентальная ассамблея Азиатской шахматной федерации прошла в рамках Азиатского шахматного Саммита в Абу-Даби.

Президент ФШР Андрей Филатов назвал включение организации в состав АШФ историческим событием.

"Сегодня произошло историческое событие: впервые шахматная федерация, одна из сильнейших в мире, перешла из одного континента в другой. Мы благодарны делегатам Азиатского шахматного Саммита за то, что на Континентальной ассамблее они большинством голосов поддержали наш переход в АШФ", - сказал Филатов.

"Это говорит, с одной стороны, о доверии к нам, а с другой, о хорошо проделанной работе нашей федерации", - отметил он.

"Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, на участие российских сборных в континентальном чемпионате и проведение азиатских соревнований на территории России, которая много раз успешно проводила турниры самого высокого уровня и обладает всей необходимой инфраструктурой для этого", - заявил Филатов.

Решение о переходе в Азиатскую шахматную федерацию было единогласно принято Наблюдательным Советом ФШР 14 апреля 2022 года. В настоящий момент в АШФ входят шахматные федерации 54 стран. Среди них - сильнейшие шахматные державы мира, такие как Китай, Индия, Узбекистан и другие.