Поиск

Федерация шахмат России включена в состав Азиатской шахматной федерации

Федерация шахмат России включена в состав Азиатской шахматной федерации
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Делегаты Континентальной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (АШФ) проголосовали за включение Федерации шахмат России в состав АШФ, сообщает пресс-служба ФШР.

"За вступление ФШР в АШФ проголосовало 29 делегатов, против - 1, воздержались - 6. Переход состоится 1 мая 2023 года", - говорится в сообщении.

Континентальная ассамблея Азиатской шахматной федерации прошла в рамках Азиатского шахматного Саммита в Абу-Даби.

СпортРешение о переходе Федерации шахмат России в Азию будет принято 28 февраляЧитать подробнее

Президент ФШР Андрей Филатов назвал включение организации в состав АШФ историческим событием.

"Сегодня произошло историческое событие: впервые шахматная федерация, одна из сильнейших в мире, перешла из одного континента в другой. Мы благодарны делегатам Азиатского шахматного Саммита за то, что на Континентальной ассамблее они большинством голосов поддержали наш переход в АШФ", - сказал Филатов.

"Это говорит, с одной стороны, о доверии к нам, а с другой, о хорошо проделанной работе нашей федерации", - отметил он.

"Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, на участие российских сборных в континентальном чемпионате и проведение азиатских соревнований на территории России, которая много раз успешно проводила турниры самого высокого уровня и обладает всей необходимой инфраструктурой для этого", - заявил Филатов.

Решение о переходе в Азиатскую шахматную федерацию было единогласно принято Наблюдательным Советом ФШР 14 апреля 2022 года. В настоящий момент в АШФ входят шахматные федерации 54 стран. Среди них - сильнейшие шахматные державы мира, такие как Китай, Индия, Узбекистан и другие.

шахматы Азия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА

Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА

"Спартак" победил "Локомотив" и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

"Монако" объявил о продлении контракта с Головиным

"Монако" объявил о продлении контракта с Головиным

Российский теннисист Рублев стартовал с победы на турнире АТР-500 в Дубае

Российский теннисист Рублев стартовал с победы на турнире АТР-500 в Дубае

Чемпион России по футболу Жо завершил карьеру

Чемпион России по футболу Жо завершил карьеру

Юрген Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи по футболу

Юрген Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи по футболу

Джокович установил рекорд по числу недель на вершине ATP

Оформивший хет-трик Капризов признан лучшим игроком дня в НХЛ

Овечкин сократил до 81 гола отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Овечкин сократил до 81 гола отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Очки Кузнецова и Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Рейнджерс" в НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });