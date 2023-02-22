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Решение о переходе Федерации шахмат России в Азию будет принято 28 февраля

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Решение о переходе Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ) будет принято 28 февраля на заседании Континентальной ассамблеи, сообщает пресс-служб федерации.

14 апреля 2022 года решение о переходе в Азиатскую шахматную федерацию было единогласно принято Наблюдательным Советом ФШР. В настоящий момент в АШФ входят шахматные федерации 54 стран. Среди них - сильнейшие шахматные державы мира, такие как Китай, Индия, Узбекистан и другие.

"Россия является страной, 77 процентов территории которой находится в Азии, а 23 - в Европе. Согласно правилам ФИДЕ, Россия находится в Европейском шахматном союзе. Конституционная комиссия ФИДЕ, изучавшая возможность перехода ФШР в АШФ, не нашла в таком переходе никаких нарушений и выпустила свои рекомендации. Согласно этим рекомендациям, Совет ФИДЕ должен принять решение о том, что ФШР может перейти из Европы в Азию. Это решение было принято Советом ФИДЕ 21 февраля 2022 года", - отмечается там же.

Решение о переходе примут делегаты саммита АШФ 28 февраля. Делегацию Федерации шахмат России возглавит президент ФШР Андрей Филатов. Саммит пройдет в Абу-Даби с 26 февраля по 3 марта.

Федерация шахмат России Азиатская шахматная федерация
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