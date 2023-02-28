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В России выдано более 450 тысяч Карт болельщика

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Россияне оформили более 450 тысяч Карт болельщика, заявил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин, выступая на форуме "Мы вместе. Спорт" во вторник.

По его словам, в ближайшее время карту можно будет получить с помощью нового загранпаспорта с чипом и приложения "Госуслуги.Карта болельщика". Также будет доступен вариант с использованием Единой биометрической системы (ЕБС) в приложении "Госуслуги.Карта болельщика".

Оформление цифровой Карты болельщика началось с 4 июля. Заявление на получение Карты можно оформить в личном кабинете на Госуслугах. Ранее сообщалось о разработке специального мобильного приложения для Карты болельщика, которое будет запущено до конца 2022 года.

Минцифры РФ
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