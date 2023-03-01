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"Крылья Советов" вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" завоевали путевку в 1/2 финала Пути РПЛ розыгрыша Кубка России, победив по сумме двух встреч московское "Динамо".

Ответная встреча четвертьфинала прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. На 29-й минуте в составе "Крыльев Советов" отличился Владимир Писарский (с пенальти), на 75-й ответный гол провел динамовец Ярослав Гладышев.

Спорт"Крылья Советов" обыграли "Динамо" в Кубке России по футболуЧитать подробнее

Результат первого матча в Самаре – 2:1 в пользу "Крыльев Советов".

Помимо "Крыльев Советов", в полуфинал Пути РПЛ вышли московские "Спартак" и ЦСКА и екатеринбургский "Урал".

"Динамо" переходит в нижнюю сетку – Путь регионов. Там ожидается второй этап 1/4 финала, где также будут представлены петербургский "Зенит", грозненский "Ахмат", тольяттинский "Акрон", нижегородский "Пари НН".

Составы пар в обеих сетках будут сформированы после жеребьевки.

Новый формат турнира

В текущем сезоне Кубок России проходит по обновленному регламенту - команды в плей-офф разделены на Путь РПЛ и Путь регионов. Победители четвертьфиналов Пути РПЛ выходят в полуфинал, проигравшие команды опускаются в Путь регионов, где встретятся с победителями первого этапа 1/4 финала региональной подгруппы. В финале Кубка России, который состоится в июне, встретятся победители Пути РПЛ и Пути регионов.

Действующим обладателем Кубка является московский "Спартак".

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