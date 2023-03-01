СКА проиграл минскому "Динамо" на старте плей-офф КХЛ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА потерпели поражение от минского "Динамо" на своем льду в первом матч серии стартового раунда плей-офф КХЛ.

Результат матча – 6:4 (1:1, 1:1, 4:2) в пользу "Динамо".

Счет в серии стал 1-0 в пользу "Динамо", следующий ее матч пройдет 3 марта также на льду СКА.

Обе команды являются представителями Западной конференции КХЛ, при этом СКА в регулярном чемпионате выиграл не только конференцию, а турнир в целом. "Динамо" на Западе финишировало на восьмом месте.