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"Витязь" впервые в истории выиграл матч Кубка Гагарина

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Подмосковный "Витязь" нанес поражение ярославскому "Локомотиву" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, Кубка Гагарина.

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу "Витязя", победитель определился в овертайме. Счет в серии до четырех побед теперь 1-0, следующая игра пройдет в пятницу в Ярославле.

По итогам регулярного чемпионата "Локомотив" в Западной конференции занял третье место, "Витязь" - шестое.

При этом для "Витязя" это первая в истории победа в рамках Кубка Гагарина. До этого подмосковная команда трижды выходила в плей-офф, но всегда выбывала после первого раунда, проигрывая серии по победам со счетом 0-4.

Между тем, победитель Восточной конференции, "Ак Барс" на своем льду в Казани потерпел поражение от нижнекамского "Нефтехимика" (восьмое место в конференции) - 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1), пропустив решающий гол в овертайме. Счет в серии – 1-0 в пользу "Нефтехимика".

В следующий раз команды вновь встретятся в столице Татарстана, матч пройдет 3 марта.

хоккей КХЛ Кубок Гагарина
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