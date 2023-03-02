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РФС признал ошибочно засчитанным гол "Спартака" в ворота "Локомотива"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Арбитр Сергей Иванов допустил ошибку, засчитав гол "Спартака" в ворота "Локомотива" на 56-й минуте матча в рамках Кубка России, соответствующий вердикт вынесла экспертно-судейская комиссия РФС.

"Большинство членов комиссии считает, что игрок этой ("Спартака") команды Михаил Игнатов вел единоборство с игроком обороняющейся команды "Локомотив" Наиром Тикнизяном с нарушением правил игры, так как он, используя обе руки и теряя опору с землей, опирался на него всем телом, оказывая давление на соперника, тем самым, не давая ему возможности подняться с газона для продолжения борьбы за мяч", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

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"По этой причине комиссия считает, что судье в данном игровом эпизоде следовало зафиксировать нарушение правил и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды "Локомотив", а взятие ворот отменить", - отмечается в заявлении.

Игровой эпизод произошел при счете 1:1. После единоборства с Тикнизяном спартаковец Игнатов адресовал мяч Роману Зобнину, который поразил ворота "Локомотива".

Решение судьи засчитать гол стал поводом для обращения "Локомотива" в ЭСК с просьбой оценить работу Иванова. Также "Локомотив" просил рассмотреть эпизоды с неназначением пенальти в ворота "Спартака" на 42-й минуте и назначением пенальти в ворота "Локомотива" на 90+6 минуте. Эти решения арбитра были признаны верными.

Игра на стадионе "Спартака" 27 февраля завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе "Спартака2 отличились Михаил Игнатов (15-я минута), Роман Зобнин (56), Кристофер Мартинс (81) и Квинси Промес (90+9, пенальти). "Локомотив" ответил дублем Антона Миранчука (17 и 83).На 90+3-й минуте Промес не реализовал пенальти.

Это был второй матч команд в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Первый матч также выиграл "Спартак" (1:0).

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