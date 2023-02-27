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"Спартак" победил "Локомотив" и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 4:2 обыграли столичный "Локомотив" в 1/4 финала Пути РПЛ розыгрыша Кубка России.

В составе "Спартака" отличились Михаил Игнатов (15-я минута), Роман Зобнин (56), Кристофер Мартинс (81) и Квинси Промес (90+9, пенальти). "Локомотив" ответил дублем Антона Миранчука (17 и 83).

На 90+3-й минуте Промес не реализовал пенальти.

Первый матч также выиграл "Спартак" (1:0).

"Спартак" вышел в полуфинал Пути РПЛ, куда ранее пробился екатеринбургский "Урал".

"Локомотив" продолжит выступление во втором этапе 1/4 финала Пути регионов. Там определилось пять из восьми участников - Зенит" (Санкт-Петербург), "Пари Нижний Новгород", "Ахмат" (Грозный), "Акрон" (Тольятти) и "Ростов".

Действующим обладателем Кубка является "Спартак".

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