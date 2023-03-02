Поиск

Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Дубае

Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Дубае
Фото: Waleed Zein/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил хорвата Борну Чорича в четвертьфинале турнира категории ATP 500 в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянина.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) располагается на седьмой строчке, Чорич – на 20-й.

Борьбу за выход в финал россиянин поведет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Ранее спортсмены играли друг против друга 13 раз, счет по победам – 9-4 в пользу Джоковича.

В другом матче 1/2 финала, как сообщалось, сыграют россиянин Андрей Рублев (№6 мирового рейтинга) и представитель Германии Александр Зверев (16). Ранее они встречались пять раз, во всех матчах победил Зверев.

Призовой фонд турнира в Дубае составляет $2,85 млн.

теннис Даниил Медведев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Европейский суд разрешил Никите Мазепину выступать в "Формуле-1"

Европейский суд разрешил Никите Мазепину выступать в "Формуле-1"

"Спартак" сыграет с "Уралом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

"Спартак" сыграет с "Уралом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае

IBA открыла дело против глав федераций, призвавших к бойкоту ЧМ из-за россиян

IBA открыла дело против глав федераций, призвавших к бойкоту ЧМ из-за россиян

Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Умершие знаменитости

Умер рекордсмен ЧМ по футболу Жюст Фонтен

Умер рекордсмен ЧМ по футболу Жюст Фонтен

ЦСКА стал полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России по футболу

Исторический маневр. Федерация шахмат России перешла в Азию

Исторический маневр. Федерация шахмат России перешла в Азию

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });