Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Дубае

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Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил хорвата Борну Чорича в четвертьфинале турнира категории ATP 500 в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянина.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) располагается на седьмой строчке, Чорич – на 20-й.

Борьбу за выход в финал россиянин поведет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Ранее спортсмены играли друг против друга 13 раз, счет по победам – 9-4 в пользу Джоковича.

В другом матче 1/2 финала, как сообщалось, сыграют россиянин Андрей Рублев (№6 мирового рейтинга) и представитель Германии Александр Зверев (16). Ранее они встречались пять раз, во всех матчах победил Зверев.

Призовой фонд турнира в Дубае составляет $2,85 млн.