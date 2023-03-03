Гендиректор лиги Ural FC не увидел фаворита в боксерском поединке Штыркова и Исмаилова

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В поединке по боксу между представителями смешанных единоборств Иваном Штырковым и Магомедом Исмаиловым сложно определить фаворита, этот бой будет интересным зрелищем считает генеральный директор бойцовской лиги Ural FC Радмир Габдуллин.

"Об этом противостоянии по боксу говорили уже давно, и эта встреча назревала. И сейчас будет интересно посмотреть за поединком по правилам профессионального бокса между базовыми борцами. Это зрелище, которое заслуживает большого внимание. Да и сами спортсмены заслуживают уважения за то, что проявили мужество провести бой не в своих базовых видах единоборств", - заявил Габдуллин, слова которого предоставила "Интерфаксу" пресс-служба Ural FC.

"Штырков обладает огромным потенциалом – у него есть сила, кондиции, выносливость, а Магомед всегда отличался своей скоростью и умением быстро сокращать дистанцию, и работой первым номером", - сказал руководитель организации.

По словам Габдуллина, "в их боксерском поединке сложно отдать кому-то предпочтение".

"Но мне кажется, что Штырков будет стараться работать на дистанции, а Мага, наоборот, будет идти на сокращение этой дистанции и будет проводить комбинации, работая по "этажам" (чередование ударов в голову и по корпусу). А Штырков будет бить кроссами навстречу", - выразил мнение Габдуллин.

"Как мне кажется, бой вполне может и не пройти всю дистанцию. Оба бойца заряжены на удары. Магомед обычно резко и активно начинает поединки… И если Штырков сумеет растянуть поединок на долгую дистанцию, то это может положительно повлиять на ход встречи именно для Ивана. У Штыркова есть функционалка, он выдерживает скоростно-силовую работу", - подчеркнул он.

Поединок пройдет 7 марта в Екатеринбурге на вечере профессионального бокса RCC Boxing Promotions.