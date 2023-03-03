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Исмаилов считает, что Дацик победит Мондрагона на турнире Ural FC

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов считает, что его соотечественник Вячеслав Дацик должен победить бразильца Джеронимо Дос Сантосом на турнире Ural FC 2 в Самаре.

"Это тот Мондрагон (Дос Сантос), который встречался с Иваном Штырковым. Это интересный персонаж, это большой и мощный боец. У Дацика есть пушка, которая проходит достаточно часто против высоких ребят, которые не опускают голову вниз, а, наоборот, оттягиваются. И Дацик доносит этот удар. Вроде и знаешь, что он это сделает…", - сказал Исмаилов, слова которого "Интерфаксу" предоставила пресс-служба Ural FC.

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"Я вот сажусь смотреть противостояния Дацика и думаю: "Ну человек же как-то должен справляться с лучшими сторонами оппонента". Ну вот у Дацика есть эти колхозки, и люди знают о них, но все равно пропускают. Если Мондрагон сможет устоять на ногах после пропущенных от Дацика… А Мондрагон тоже рубака и представляет мощного бойца. Но я отдам свое предпочтение Дацику в данном противостоянии", - резюмировал Исмаилов.

Бой возглавит турнир, запланированный на 25 марта. Шоу пройдет на арене самарского СКК "Дворец Спорта имени В.Высоцкого".

Поединок представителей тяжелого веса пройдет по правилам К-1 и будет состоять из трех раундов по три минуты.

ММА смешанные единоборства
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