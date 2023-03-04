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Мурат Гассиев завоевал интерконтинентальный пояс WBA в тяжелом весе

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Мурат Гассиев победил американца Майка Балогуна в поединке в Ереване и стал чемпионом WBA Inter-Continental в тяжелом весе.

Бой завершился во втором раунде техническим нокаутом.

"Этот бой был очень важен для меня в моей карьере. Это очень тяжелая весовая категория, один удар и может все решиться. Как бы ты ни готовился - зевнул, пропустил и на этом все закончилось. Этот бой мог завершиться и не в мою пользу", - приводит слова Гассиева пресс-служба Федерации бокса России.

Ранее 29-летний Гассиев специализировался в первом тяжелом весе, в котором владел поясами WBA и IBF.

На счету Гассиева на профессиональном ринге сейчас 30 побед (23 нокаутом) при одном поражении. Балогун потерпел первое поражение при 19 победах (15 нокаутом).

бокс Мурат Гассиев
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