Шахматистку Костенюк в составе российской команды заменит белоруска Баделько

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Федерация шахмат России сообщила о процессе получения российского гражданства белорусской спортсменкой Ольгой Баделько, которая заменит в составе национальной команды Александру Костенюк.

"Мы рады объявить о том, что женскую сборную ожидает пополнение: в состав команды войдет международный мастер 20-летняя Ольга Баделько, осенью 2021 года перешедшая в Федерацию шахмат России из Беларуси. Сейчас спортсменка находится в процессе оформления российского гражданства", - говорится в сообщении пресс-службы ФШР.

Сама Баделько заявила, что сборная России - "это одна из сильнейших команд мира, в которую очень непросто попасть".

"В России большая конкуренция, и за место в сборной нужно бороться. Надеюсь, что все технические вопросы благополучно решатся, и я смогу выступать на соревнованиях в составе сборной. Тем более, что переход в Азию должен принести нам новые турниры, в том числе командные", - заявила шахматистка.

Баделько - международный мастер (2019), женский гроссмейстер (2019), многократная чемпионка Белоруссии в различных возрастных категориях, чемпионка Европы до 16 лет. Также она является победительницей клубного чемпионата Европы, клубных чемпионатов России по рапиду и блицу в составе команды "Южный Урал".

Ранее сообщалось, что Костенюк сменила спортивное гражданство и будет представлять Швейцарию. Шахматистка имеет швейцарское гражданство после брака с первым мужем - швейцарским бизнесменом.

Костенюк - 12-я чемпионка мира среди женщин (с 2008 по 2010 год), двукратная чемпионка России, также становилась лучшей в Швейцарии. В составе сборной России спортсменка пять раз побеждала на командных чемпионатах Европы. Также вместе с национальной командой России она многократно побеждала и становилась призером командных чемпионатов мира.