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Чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российская шахматистка Александра Костенюк сменила спортивное гражданство и будет представлять Швейцарию, сообщается на сайте Международной федерации шахмат (FIDE).

Соответствующая информация размещена в профиле спортсменки на официальном портале FIDE.

Костенюк имеет швейцарское гражданство после брака с первым мужем - швейцарским бизнесменом.

Костенюк - 12-я чемпионка мира среди женщин (с 2008 по 2010 год), двукратная чемпионка России, также становилась лучшей в Швейцарии. В составе сборной России спортсменка пять раз побеждала на командных чемпионатах Европы. Также вместе с национальной командой России она многократно побеждала и становилась призером командных чемпионатов мира.

Александра Костенюк
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