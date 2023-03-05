Овечкин оформил дубль и довел до 815 число своих голов в НХЛ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Вашингтон" обыграл "Сан-Хосе" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 8:3 (0:2, 4:0, 4:1) в пользу "Вашингтона".

Два гола (оба – в третьем периоде) в составе столичной команды провел российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, он довел до 815 число своих голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он продолжает занимать второе место в лиге, а отставание от лидирующего канадца Уэйна Гретцки (894 гола) сократилось до 79.