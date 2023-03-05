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Месси и Мбаппе добились исторических достижений в ПСЖ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Нападающие французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и Килиан Мбаппе завершили матч против "Нанта" с новыми достижениями.

Как сообщает Goal, аргентинец Месси достиг отметки в 1000 результативных действий в клубной карьере, поразив ворота "Нанта" в матче чемпионата Франции в субботу. Теперь в активе чемпиона мира 701 гол и 299 результативных передач в матчах ПСЖ и "Барселоны".

Игра ПСЖ против "Нанта" завершилась со счётом 4:2 в пользу парижского клуба. Точку в игре в компенсированное ко второму тайму время поставил француз Мбаппе. Для него этот точный удар стал историческим. Теперь в его активе 201 гол за ПСЖ, он стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Предыдущим рекордсменом был уругваец Эдинсон Кавани (200).

Лионель Месси Килиан Мбаппе
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