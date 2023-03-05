"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Ливерпуля" нанесли поражение команде "Манчестер Юнайтед" со сокрушительным счетом 7:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Английской премьер-лиги.
По два гола в этой игре провели Коди Гакпо (43, 50 минуты), Дарвин Нуньес (47, 75), Мохамед Салах (66, 83), один - Роберто Фирмино (88).
Победа позволила "Ливерпулю" набрать 42 очка и подняться на пятое место в турнирной таблице. МЮ - на третьем месте, 49 баллов. Лидирует "Арсенал" (63), второе место занимает "Манчестер Сити" (58), четвертое - "Тоттенхэм" (45).