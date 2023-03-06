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Роман Широков стал директором "Сатурна"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Трехкратный чемпион России по футболу Роман Широков занял пост директора "Сатурна", сообщает пресс-служба клуба из Раменского.

"Сегодня на пост директора раменского клуба назначен Роман Широков", - говорится в сообщении.

Ранее занимавший должность директора "Сатурна" Константин Климов продолжит работу в структуре клуба.

В 2005 году, будучи игроком, Широков выступал в "Сатурне", забил в его составе три гола. В "Зените" он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, Кубка России. Кроме того, чемпионом России Широков стал и в московском ЦСКА, а в сборной России завоевал бронзу чемпионата Европы.

После окончания игровой карьеры 41-летний Широков работал спортивным директором московского "Динамо".

В настоящий момент "Сатурн" представляет Вторую лигу, третий по значимости дивизион отечественного футбола.

футбол Роман Широков
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