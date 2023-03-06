Поиск

"Металлург" обыграл "Автомобилист" и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" в овертайме выиграли у екатеринбургского "Автомобилиста" в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Матч в Магнитогорске, завершился со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). Решающую шайбу во втором овертайме забросил нападающий "Магнитки" Денис Зернов (91 минута).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Металлурга". Следующую игру команды проведут 8 марта в Магнитогорске.

"Автомобилист" в таблице Восточной конференции регулярный чемпионат завершил на четвертом месте, "Магнитка" финишировала пятой. В плей-офф предыдущего сезона магнитогорцы стали победителями на "Востоке", но в финальном матче Кубка Гагарина уступили победителю "Запада" московскому ЦСКА.

"Металлург" - двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016 гг.). "Автомобилист" в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выходил восемь раз, но барьер первого раунда преодолел один раз (2019 г.).

хоккей КХЛ Кубок Гагарина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года

Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года

Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России

Милонов заявил, что пока не готовил законопроект об отмене Fan ID

Милонов заявил, что пока не готовил законопроект об отмене Fan ID

Джокович снялся с турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев вновь стал первой ракеткой России

"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0

"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0

Ферстаппен выиграл стартовый этап в новом сезоне "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл стартовый этап в новом сезоне "Формулы-1"

Месси и Мбаппе добились исторических достижений в ПСЖ

Месси и Мбаппе добились исторических достижений в ПСЖ

Овечкин оформил дубль и довел до 815 число своих голов в НХЛ

Хет-трик Дзюбы помог "Локомотиву" обыграть "Ростов" в 18-м туре РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });