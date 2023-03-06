"Металлург" обыграл "Автомобилист" и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" в овертайме выиграли у екатеринбургского "Автомобилиста" в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Матч в Магнитогорске, завершился со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). Решающую шайбу во втором овертайме забросил нападающий "Магнитки" Денис Зернов (91 минута).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Металлурга". Следующую игру команды проведут 8 марта в Магнитогорске.

"Автомобилист" в таблице Восточной конференции регулярный чемпионат завершил на четвертом месте, "Магнитка" финишировала пятой. В плей-офф предыдущего сезона магнитогорцы стали победителями на "Востоке", но в финальном матче Кубка Гагарина уступили победителю "Запада" московскому ЦСКА.

"Металлург" - двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016 гг.). "Автомобилист" в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выходил восемь раз, но барьер первого раунда преодолел один раз (2019 г.).