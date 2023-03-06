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"Динамо" вышло вперед в серии плей-офф КХЛ против "Торпедо"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанесло поражение нижегородскому "Торпедо".

Игра в Москве завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу динамовцев. Следующий матч команды проведут в столице 8 марта.

"Торпедо" принимает участие в плей-офф с четвертого места в Западной конференции. "Динамо" завершило регулярный чемпионат на пятой позиции.

"Динамо" - двукратный обладатель Кубка Гагарина (2012, 2013 гг.).

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