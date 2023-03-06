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ЦСКА второй раз подряд проиграл "Северстали" в серии плей-офф КХЛ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА на выезде уступил череповецкой "Северстали" в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Череповце завершилась 5:3 (1:2, 2:1, 2:0) в пользу "Северстали".

В предыдущей встрече, 4 марта, армейцы на своей "ЦСКА-Арене" в Москве проиграли череповчанам (2:3).

В результате счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Северстали". Следующий матч также пройдет в Череповце 8 марта.

ЦСКА - действующий обладатель Кубка Гагарина. Также клуб завоевывал трофей в 2019 году.

хоккей КХЛ Кубок Гагарина
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