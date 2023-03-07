Выступавший за Россию футболист Тикнизян будет играть за Армению

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Защитник Наир Тикнизян, который ранее был заигран за молодежную сборную России, решил выступать за национальную команду Армении, сообщает Федерация футбола Армении.

"Благодарю Федерацию футбола Армении за предоставленную возможность. Постараюсь доказать, что могу быть полезен команде. Я принял решение по собственной инициативе, это мой выбор", - сказал 23-летний футболист, выступающий за московский "Локомотив".

Ранее Тикнизян выступал за московский ЦСКА, а также курский "Авангард". На счету игрока семь матчей за молодежную сборную России.