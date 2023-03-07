"Нефтехимик" обыграл "Ак Барс" и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты нижнекамского "Нефтехимика" победили казанский "Ак Барс" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в Нижнекамске завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0). За "Нефтехимик" шайбы забросили Рауль Якупов (27-я минута), Семен Кизимов (33), Евгений Митякин (56) и Вячеслав Лещенко (59). В составе "Ак Барса" отличились Кирилл Петров (22) и Станислав Галиев (22).

Счет в серии - 2:2. Пятый матч команды проведут в Казани 9 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА.