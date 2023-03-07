Минское "Динамо" сравняло счет в серии плей-офф КХЛ против СКА
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Динамо" (Минск) нанес поражение СКА (Санкт-Петербург) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра на "Минск-Арене" завершилась с результатом 4:2 (0:0, 0:0, 4:2). Победу минчанам принесли голы Игоря Мартынов (50-я минута), Дмитрия Соколова (53), Романа Горбунова (55) и Ника Меркли (57). За ЦСКА отличились Никита Гусев (44) и Андрей Педан (59).
"Динамо" сравняло счет в серии - 2:2.
Пятая игра серии состоится в Санкт-Петербурге 9 марта.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА.