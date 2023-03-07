"Локомотив" упрочил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Витязем"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" победил соперников из подмосковного "Витязя" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Результат игры в подмосковной Балашихе - 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0). В активе "Локомотива" шайбы Степана Никулина (47-я минута), Дениса Алексеева (48) и Рушана Рафикова (96). За "Витязь" забили Ярослав Бусыгин (17) и Скотт Уилсон (56).

"Локомотив" упрочил преимущество в серии, счёт в которой 3-1.

Пятая игра серии состоится в Ярославле 9 марта.