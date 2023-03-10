Хоккеист "Миннесоты" Капризов выбыл на месяц из-за травмы
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов пропустит три-четыре недели в НХЛ из-за травмы, сообщается на сайте хоккейного клуба.
27-летнему россиянину диагностирована "травма нижней части тела".
Капризов был травмирован в третьем периоде матча против "Виннипега" (4:2), в результате досрочно завершил игру.
В нынешнем сезоне Капризов провел в НХЛ 65 матчей, в которых набрал 74 (39+35 по системе "гол+пас") очка.