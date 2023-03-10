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Хоккеист "Миннесоты" Капризов выбыл на месяц из-за травмы

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов пропустит три-четыре недели в НХЛ из-за травмы, сообщается на сайте хоккейного клуба.

27-летнему россиянину диагностирована "травма нижней части тела".

Капризов был травмирован в третьем периоде матча против "Виннипега" (4:2), в результате досрочно завершил игру.

В нынешнем сезоне Капризов провел в НХЛ 65 матчей, в которых набрал 74 (39+35 по системе "гол+пас") очка.

хоккей НХЛ Кирилл Капризов
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