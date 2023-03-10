"Торпедо" выиграло третий матч у московского "Динамо" в серии плей-офф КХЛ
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Нижегородское "Торпедо" на своем льду победило московское "Динамо" в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Результат - 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) в пользу "Торпедо", решающий гол состоялся в овертайме.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу торпедовцев. Следующий матч команды проведут в Москве 12 марта.
"Торпедо" принимает участие в плей-офф с четвертого места в Западной конференции. "Динамо" завершило регулярный чемпионат на пятой позиции.
"Динамо" - двукратный обладатель Кубка Гагарина (2012, 2013).