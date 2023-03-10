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"Торпедо" выиграло третий матч у московского "Динамо" в серии плей-офф КХЛ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Нижегородское "Торпедо" на своем льду победило московское "Динамо" в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат - 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) в пользу "Торпедо", решающий гол состоялся в овертайме.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу торпедовцев. Следующий матч команды проведут в Москве 12 марта.

"Торпедо" принимает участие в плей-офф с четвертого места в Западной конференции. "Динамо" завершило регулярный чемпионат на пятой позиции.

"Динамо" - двукратный обладатель Кубка Гагарина (2012, 2013).

хоккей КХЛ
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