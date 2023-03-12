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"Зенит" вырвал победу над "Химками" в матче РПЛ

"Зенит" вырвал победу над "Химками" в матче РПЛ
Малком ("Зенит") и Роман Гбане ("Химки")
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" со счетом 3:2 нанес поражение подмосковным "Химкам" в 19-м туре чемпионата России по футболу.

На 19-й и 55-й минутах в составе "Зенита" в матче в Петербурге голы провел Малком. На 75-й и 85-й (с пенальти) в составе "Химок" отличился Бутта Магомедов.

На 90+2 минуте "Зенит" вырвал победу благодаря точному удару Гаставо Мантуана.

"Зенит" набрал 48 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице. Его ближайший преследователь, московский "Спартак" отстает на 8 баллов. "Химки" - на предпоследнем, 15-м месте, 13 очков.

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