ЦСКА разгромил "Крылья Советов" в чемпионате России по футболу
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 4:0 обыграли самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.
Авторами голов стали Антон Заболотный (24-я минута), Иван Обляков (26), Федор Чалов (42), Виллиан Роша (75).
ЦСКА набрал 32 очка и, сравнявшись по числу баллов со столичным "Динамо", занимает пятое место в турнирной таблице. "Крылья Советов" - на 11-м месте, 20 очков.