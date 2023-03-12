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ЦСКА разгромил "Крылья Советов" в чемпионате России по футболу

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 4:0 обыграли самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Авторами голов стали Антон Заболотный (24-я минута), Иван Обляков (26), Федор Чалов (42), Виллиан Роша (75).

ЦСКА набрал 32 очка и, сравнявшись по числу баллов со столичным "Динамо", занимает пятое место в турнирной таблице. "Крылья Советов" - на 11-м месте, 20 очков.

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