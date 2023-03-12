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"Торпедо" вышло в 1/4 финала плей-офф КХЛ, выбив московское "Динамо"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Нижегородское "Торпедо" выиграло у московского "Динамо" серию первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)

В шестом матче серии в Москве "Торпедо" обыграло соперника со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0), вырвав победу в овертайме. Нижегородская команда в четвертый раз нанесло поражение "Динамо" в этой серии, счет до четырех побед стал 4-2 в ее пользу, что вывело "Торпедо" в четвертьфинал.

"Торпедо" принимает участие в плей-офф с четвертого места в Западной конференции. "Динамо" завершило регулярный чемпионат на пятой строчке.

хоккей КХЛ
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