Рублев проиграл Норри в матче за выход в четвертьфинал Masters в Индиан-Уэллсе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев в четвертом круге турнира АТР Masters-1000 в Индиан-Уэллсе (США) уступил Кэмерону Норри из Великобритании.

Результат встречи - 6:2, 6:4 в пользу британца, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 12-е место. Рублев является седьмой ракеткой мира.

Таким образом, на турнире в США в одиночном разряде Россию остался представлять только Даниил Медведев (6-й номер рейтинга). Кроме Рублева, ранее соревнования покинули Карен Хачанов (15) и Роман Сафиуллин (113).

Серия Masters объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.

Турнир в Индиан-Уэллсе BNP Paribas Open-2023 имеет призовой фонд $8,8 млн.