Медведев и Рублев вышли в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Лидеры российского тенниса Даниил Медведев и Андрей Рублев победили в матчах третьего круга турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе (США).

Медведев нанес поражение представителю Белоруссии Илье Ивашко – 6:2, 3:6, 6:1.

Медведев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) шестое место, благодаря чему является первой ракеткой России. Ивашко – на 85-й строчке рейтинга ATP.

Соперником россиянина в борьбе за выход в четвертьфинал будет 14-я ракетка планеты Александр Зверев (Германия).

В свою очередь, Рублев (№7 мирового рейтинга) в третьем круге переиграл француза Уго Умбера (77) – 7:5, 6:3. Турнирная сетка вывела Рублева на 12-ю ракетку мира Кэмерона Норри из Великобритании.

Masters ATP – вторая по престижности серия в теннисе после серии турниров Большого шлема.