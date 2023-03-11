Рублев вышел в третий круг турнира Masters в Индиан-Уэллсе
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев победил чеха Иржи Лехечку во втором круге теннисного турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе.
Результат встречи – 6:4, 6:2 в пользу россиянина.
Рублев сейчас является седьмой ракеткой мира, Лехечка – 47-й.
Следующим соперником российского теннисиста будет 77-я ракетка мира француз Уго Умбер.
Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.