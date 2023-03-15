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В Европарламенте призвали УЕФА отстранить Белоруссию от Евро-2024

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Группа из более 100 депутатов Европарламента обратилась к УЕФА с призывом запретить Белоруссии участвовать в чемпионате Европы по футболу 2024 года, сообщает в среду Associated Press.

"На кону не только ценности УЕФА, но и репутация УЕФА, а также имидж в демократических обществах и международном сообществе", - говорится в письме, которое законодатели отправили президенту союза Александру Чеферину.

В письме отмечается, что Белоруссия не должна участвовать в турнире из-за ситуации с правами человека.

Ранее всем белорусским командам запретили проводить международные футбольные матчи на домашних стадионах, сейчас они вынуждены играть в нейтральных странах и без фанатов. Тем не менее, в прошлом году в УЕФА решили, что страна сможет принять участие в квалификационной жеребьевке, несмотря на просьбу Германии, в которой пройдет соревнование, исключить ее.

25 марта должен состояться первый отборочный матч Белоруссии против Швейцарии, он пройдет в Сербии. Также в одну группу со страной попали Израиль, Румыния, Косово и Андорра

Евро 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Между тем, от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА отстранена сборная России.

Белоруссия Россия УЕФА
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